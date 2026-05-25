Несмотря на провальное четвертое место в турнирной таблице УПЛ, столичный гранд смог гарантировать себе путевку во второй по рангу еврокубок. Победа в финале Кубка Украины над Черниговом позволила подопечным Игоря Костюка вновь попробовать свои силы на международной арене, сообщает 24 Канал.

С кем может сыграть Динамо?

Одним из самых интересных возможных соперников для киевлян является румынская Университатя Клуж. Этот коллектив по итогам сезона завоевал серебряные медали чемпионата Румынии и дошел до финала национального Кубка. Что интересно, Университатя – это бывшая команда нападающего Динамо Владислава Бленуце. Последний раз в основной сетке этого турнира (тогда еще Кубка УЕФА) румыны играли более полувека назад – в сезоне 1972/73.

Еще одним неожиданным оппонентом может стать словенский Алюминий. Команда сотворила настоящую сенсацию, завоевав Кубок Словении, несмотря на скромное седьмое место во внутреннем чемпионате. Для клуба это будет абсолютный исторический дебют на евроарене.

Другие варианты для "динамовцев"

Кроме вышеупомянутых коллективов, в список несеяных потенциальных соперников Динамо попали еще четыре клуба:

Жилина (Словакия) – обладатель Кубка страны и четвертая команда чемпионата, которая возвращается в Лигу Европы впервые с 2021 года.

Войводина (Сербия) – вице-чемпион и финалист Кубка, который в прошлом сезоне вылетел из квалификации от амстердамского Аякса.

Дерри Сити (Северная Ирландия) – серебряный призер чемпионата Ирландии сезона-2025.

Вестри (Исландия) – уникальный прецедент, ведь клуб выиграл Кубок Исландии одновременно с вылетом во второй дивизион, и теперь впервые в истории сыграет в еврокубках, представляя низшую лигу.

Когда жеребьевка и матчи?

Официальная процедура жеребьевки первого раунда квалификации Лиги Европы состоится 16 июня. Именно тогда определится не только конкретный соперник Динамо, но и то, кто проведет первый поединок дома.

Стартовые матчи этой стадии запланированы на 9 и 16 июля. Напомним, что предыдущий еврокубковый сезон киевляне завершили на стадии основного этапа Лиги конференций, заняв лишь 27-е место.