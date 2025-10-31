Накануне матча новый главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч рассказал о кадровых проблемах перед игрой с МЮ. Стало известно, сможет ли наставник рассчитывать на украинского левого защитника Александра Усика, передает 24 Канал со ссылкой на Nottinghamshire Live.

Что известно о травме Зинченко?

К сожалению, Зинченко продолжает находиться в лазарете "красно-белых". Восстановление Александра затягивается, он выбыл на больший срок, чем ожидалось.

Зинченко, к сожалению, сейчас не входит в состав, и он будет отсутствовать немного дольше, чем мы ожидали,

– заявил Шон Дайч.

Напомним, что Зинченко получил травму в матче основного раунда Лиги Европы против Порту. Александр провел лишь один тайм и был снят с игры. Даже без украинца Ноттингем одержал домашнюю победу со счетом 2:0.

К слову. 21 октября 2025 года Шон Дайч возглавил Ноттингем. Во главе команды провел уже два матча, в которых "лесники" одержали одну победу и потерпели одно поражение.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк в своем телеграм-канале прокомментировал травму Зинченко на фоне предстоящих решающих матчей сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026. В ноябре команда Сергея Реброва сыграет против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Бабелюк считает, что сборная не будет в очередной раз повторяться с приездом или вызовом в расположение неготовых футболистов с надеждой, что они сыграют, хотя в одном из поединков.

Учитывая травму приводящей мышцы, которая очень похожа на рецидив, ведь Александр только восстановился от предыдущей травмы, может выбросить игрока из игры на 4 – 6 недель, что сделает очень накладным потенциальные выступления за сборную в ноябре. Пока не понимаем степени травмы, задействовано ли там сухожилия и какой план восстановления выбран, но если Дайч говорит, что там все на долго, то будем пока полагаться на его слова,

– написал спортивный врач.

Вспомним, что Зинченко пропустил предыдущий сбор украинской сборной из-за мышечной травмы. Всего за спиной Александра 75 игр за сборную Украины (12 голов и 7 ассистов).

