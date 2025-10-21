Ноттингем Форест успешно отыграл прошлый сезон, заняв седьмое место в АПЛ. Однако уже в новой кампании "лесники" уже второй раз меняют наставника, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Ноттингема.

Кто возглавил клуб Зинченко?

После серии плохих результатов клуб попрощался с Ангелосом Постекоглу, который летом заменил на посту Нуну Эшпириту Санту. Австралийцу не удалось исправить ситуацию, потерпев 6 поражений в восьми играх.

Теперь же владельцы клуба определились со следующим тренером. Им стал опытный английский тренер Шон Дайч. Контракт с 54-летним специалистом подписан на два сезона.

Отметим, что Дайч известен по работе с андердогами АПЛ, которым помогал спасаться от вылета. Шон выводил в элитный английский дивизион Бернли и удерживал там команду шесть сезонов подряд согласно Transfermarkt.

Более того, англичанину удавалось даже вывести скромную команду в Лигу Европы в сезоне 2018-2019. Позже Дайч три года поработал в Эвертоне с Виталием Миколенко и дважды спасал "ирисок" от вылета.

