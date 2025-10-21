Ноттінгем Форест успішно відіграв минулий сезон, посівши сьоме місце в АПЛ. Проте вже у новій кампанії "лісники" вже вдруге змінюють наставника, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Ноттінгема.

До теми Символ Євро, колишня Борячука та журналістка: що відомо про дружину Олександра Зінченка

Хто очолив клуб Зінченка?

Після серії поганих результатів клуб попрощався із Ангелосом Постекоглу, який влітку замінив на посту Нуну Ешпіріту Санту. Австралійцю не вдалось виправити ситуацію, зазнавши 6 поразок у восьми іграх.

Тепер же власники клубу визначились із наступним тренером. Ним став досвідчений англійський тренер Шон Дайч. Контракт із 54-річним спеціалістом підписаний на два сезони.

Відзначимо, що Дайч відомий по роботі з андердогами АПЛ, яким допомагав рятуватися від вильоту. Шон виводив у елітний англійський дивізіон Бернлі та утримував там команду шість сезонів поспіль згідно з Transfermarkt.

Ба більше, англійцю вдавалось навіть вивести скромну команду в Лігу Європи у сезоні 2018-2019. Пізніше Дайч три роки попрацював у Евертоні із Віталієм Миколенком та двічі рятував "ірисок" від вильоту.

Читайте також "Сміття та бомж": фани Ноттінгема розлютились на Зінченка після привезеного голу

Українець у Ноттінгем Форест