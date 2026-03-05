Привітання з'явилося на офіційному сайті клубу, відзначивши легендарний внесок Безсонова у команду. Повідомляє пресслужба Динамо.

Що побажав Суркіс Безсонову?

Суркіс підкреслив, що Безсонов – легенда Динамо, багаторічний лідер команди, чия гра у 1970 – 1980‑х роках відзначалася характером та самовідданістю. Його внесок у перемоги клубу назавжди залишився в історії.

Ви – справжня легенда та гордість київського Динамо, багаторічний лідер команди, гравець, який уособлював характер, самовідданість і безкомпромісність на полі. Ваші виступи стали частиною золотої епохи клубу, а внесок у здобуття гучних перемог назавжди вписаний в історію біло-синіх,

– пише Суркіс.

Президент клубу також відзначив, що відданість футболу та рідному клубу Безсонова є прикладом для нових поколінь динамівців. У привітанні прозвучали побажання здоров'я, щастя, миру та нових приємних подій у житті.

У цей святковий день бажаю Вам міцного здоров'я, безмежного щастя, родинного затишку, тепла, миру та радості. Нехай у Вашому житті завжди буде місце для перемог, приємних подій та позитивних емоцій!,

– побажав Ігор Михайлович.

Як виступав Безсонов за Динамо Київ?