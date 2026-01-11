Зазвичай президент Динамо Ігор Суркіс проявляє терпіння до тренерів. Однак в історії київського клубу було інше швидке рішення щодо звільнення, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Ігоря Циганика.

Як Суркіс прийняв емоційне рішення?

У 2007 році Суркіс також звільнив тренера лише через чотири місяці після чемпіонства. Жертвою рішення президента Динамо став легендарний в минулому гравець Анатолій Дем'яненко.

Наставник приніс Динамо чемпіонство у сезоні 2006 – 2007. При цьому, як і у випадку із Олександром Шовковським, кияни не зазнали жодної поразки в чемпіонаті. Але рішення Суркіса було доволі оперативним.

Тоді Ігор Михайлович був зовсім іншим. Дем’яненка зняли одразу, хоча він виграв чемпіонат і вивів команду в Лігу чемпіонів. Після першого туру Ліги чемпіонів рішення прийняли миттєво. Його замінив Сабо, це було дуже емоційно,

– згадує Ігор Циганик.

Чому звільнили Дем'яненка?

Сезон 2007 – 2008 Динамо розпочало провально. Попри прохід Сараєва у кваліфікації Ліги чемпіонів, кияни стартували в УПЛ з трьох нічиїх та однієї поразки згідно з даними Transfermarkt.

Правда, після цього Дем'яненко виграв з Динамо п'ять матчів поспіль. Але поразка від Роми у першому матчі основного етапу ЛЧ коштувала йому робочого місця.

Зрештою в тому євросезоні Динамо не набрало жодного балу в групі, а в чемпіонаті України посіло друге місце позаду Шахтаря. Крім того, біло-сині" поступились "гірникам" у фіналі Кубка України.

