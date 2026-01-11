Обычно президент Динамо Игорь Суркис проявляет терпение к тренерам. Однако в истории киевского клуба было другое быстрое решение об увольнении, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Игоря Циганыка.

Как Суркис принял эмоциональное решение?

В 2007 году Суркис также уволил тренера лишь через четыре месяца после чемпионства. Жертвой решения президента Динамо стал легендарный в прошлом игрок Анатолий Демьяненко.

Наставник принес Динамо чемпионство в сезоне 2006 – 2007. При этом, как и в случае с Александром Шовковским, киевляне не потерпели ни одного поражения в чемпионате. Но решение Суркиса было довольно оперативным.

Тогда Игорь Михайлович был совсем другим. Демьяненко сняли сразу, хотя он выиграл чемпионат и вывел команду в Лигу чемпионов. После первого тура Лиги чемпионов решение приняли мгновенно. Его заменил Сабо, это было очень эмоционально,

– вспоминает Игорь Циганык.

Почему уволили Демьяненко?

Сезон 2007 – 2008 Динамо начало провально. Несмотря на проход Сараева в квалификации Лиги чемпионов, киевляне стартовали в УПЛ с трех ничьих и одного поражения согласно данным Transfermarkt.

Правда, после этого Демьяненко выиграл с Динамо пять матчей кряду. Но поражение от Ромы в первом матче основного этапа ЛЧ стоило ему рабочего места.

В конце концов в том евросезоне Динамо не набрало ни одного балла в группе, а в чемпионате Украины заняло второе место позади Шахтера. Кроме того, бело-синие" уступили "горнякам" в финале Кубка Украины.

Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?