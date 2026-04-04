Бывший игрок киевского Динамо Иван Яремчук оказался в центре скандала еще осенью 2025 года. Теперь легендарный игрок получил условный срок заключения, пишет "Чемпион".

Почему дело дошло до суда?

История началась в Праге, где Яремчук поскандалил с менеджером казино – конфликт едва не перерос в драку, сообщал "Blik". После этого футболист покинул Чехию, но был задержан в Кракове из-за европейского ордера.

Экс-игрок провел около полутора месяцев в польской тюрьме, после чего его освободили, однако дело не было закрыто – его ждал суд в Чехии.

Какой приговор вынесли Яремчуку?

64-летний экс-хавбек Динамо получил шесть месяцев условного срока заключения в Чехии, а также двухлетний запрет на въезд в страну.

По данным источника, которое ссылается на людей, близких к Яремчуку, приговор ветерану объявили заочно, то есть ему не пришлось ехать в Прагу.

