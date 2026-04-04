Колишній гравець київського Динамо Іван Яремчук опинився у центрі скандалу ще восени 2025 року. Тепер легендарний гравець отримав умовний термін ув’язнення, пише "Чемпіон".

Чому справа дійшла до суду?

Історія почалася у Празі, де Яремчук поскандалив із менеджером казино – конфлікт ледь не переріс у бійку, повідомляв "Blik". Після цього футболіст залишив Чехію, але був затриманий у Кракові через європейський ордер.

Ексгравець провів близько півтора місяця у польській в'язниці, після чого його звільнили, однак справа не була закрита – на нього чекав суд у Чехії.

Який вирок винесли Яремчуку?

64-річний ексхавбек Динамо отримав шість місяців умовного терміну ув'язнення у Чехії, а також дворічну заборону на в'їзд до країни.

За даними джерела, яке посилається на людей, близьких до Яремчука, вирок ветерану оголосили заочно, тобто йому не довелося їхати до Праги.

Що відомо про Івана Яремчука?