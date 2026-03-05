Поздравление появилось на официальном сайте клуба, отметив легендарный вклад Бессонова в команду. Сообщает пресс-служба Динамо.

Что пожелал Суркис Бессонову?

Суркис подчеркнул, что Бессонов – легенда Динамо, многолетний лидер команды, чья игра в 1970 – 1980-х годах отличалась характером и самоотверженностью. Его вклад в победы клуба навсегда остался в истории.

Вы – настоящая легенда и гордость киевского Динамо, многолетний лидер команды, игрок, который олицетворял характер, самоотверженность и бескомпромиссность на поле. Ваши выступления стали частью золотой эпохи клуба, а вклад в одержание громких побед навсегда вписан в историю бело-синих,

– пишет Суркис.

Президент клуба также отметил, что преданность футболу и родному клубу Бессонова является примером для новых поколений динамовцев. В поздравлении прозвучали пожелания здоровья, счастья, мира и новых приятных событий в жизни.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, безграничного счастья, семейного уюта, тепла, мира и радости. Пусть в Вашей жизни всегда будет место для побед, приятных событий и положительных эмоций!,

– пожелал Игорь Михайлович.

Как выступал Бессонов за Динамо Киев?