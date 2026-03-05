Поздравление появилось на официальном сайте клуба, отметив легендарный вклад Бессонова в команду. Сообщает пресс-служба Динамо.
Что пожелал Суркис Бессонову?
Суркис подчеркнул, что Бессонов – легенда Динамо, многолетний лидер команды, чья игра в 1970 – 1980-х годах отличалась характером и самоотверженностью. Его вклад в победы клуба навсегда остался в истории.
Вы – настоящая легенда и гордость киевского Динамо, многолетний лидер команды, игрок, который олицетворял характер, самоотверженность и бескомпромиссность на поле. Ваши выступления стали частью золотой эпохи клуба, а вклад в одержание громких побед навсегда вписан в историю бело-синих,
– пишет Суркис.
Президент клуба также отметил, что преданность футболу и родному клубу Бессонова является примером для новых поколений динамовцев. В поздравлении прозвучали пожелания здоровья, счастья, мира и новых приятных событий в жизни.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, безграничного счастья, семейного уюта, тепла, мира и радости. Пусть в Вашей жизни всегда будет место для побед, приятных событий и положительных эмоций!,
– пожелал Игорь Михайлович.
Как выступал Бессонов за Динамо Киев?
- В составе Динамо Бессонов шесть раз становился чемпионом СССР, неоднократно выигрывал Кубок СССР и получил один из главных трофеев клубной истории – Кубок обладателей кубков УЕФА 1986 года.
- Он также был игроком сборной СССР: он участвовал в трех чемпионатах мира (1982, 1986, 1990), получил "бронзу" на Олимпиаде-1980 и стал вице-чемпионом Европы 1988 года, сообщает Всеукраинское объединение тренеров по футболу.
- Кроме футбольных достижений, в годы полномасштабной войны России против Украины он присоединился к территориальной обороне, защищая свою страну, что стало еще одним этапом в жизни легенды Динамо.