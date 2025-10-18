У матчі 8-го туру АПЛ Ноттінгем Форест на власному полі розгромно програв Челсі – 0:3. Це поразка стала останньою краплею для власників "лісників", пише 24 Канал з посиланням на сайт Ноттінгем Форест.

Чому звільнили тренера Ноттінгема?

Одразу після матчу з Челсі Ноттінгем Форест оголосив про відставку головного тренера Анге Постекоглую

Футбольний клуб Ноттінгем Форест може підтвердити, що після серії невтішних результатів і виступів Анге Постекоглу негайно звільнено з посади головного тренера,

– йдеться у заяві клубу.

60-річний фахівець очолив Ноттінгем Форест 9 вересня 2025 року. На тренерському містку він протримався лише 39 днів. За даними Match of the Day, Постекоглу ледве не побив антирекорд АПЛ, який належить Сему Алардайсу. Англійський тренер працював з Лідсом 30 днів.

Тренери АПЛ з найменшим часом роботи / фото Match of the Day

Під керівництвом Анге Постекоглу Ноттінгем Форест зіграв 8 матчів, не здобувши жодної перемоги. "Лісники" програли 6 матчів, а два звели внічию. Різниця забитих та пропущених м'ячів теж вражає: 7:18.

Після восьми зіграних матчів Ноттінгем Форест займає 17-те місце у таблиці АПЛ. В активі команди Зінченка лише п'ять очок.

Як Зінченко виступає у Ноттінгем Форесті?