У матчі 8-го туру АПЛ Ноттінгем Форест на власному полі розгромно програв Челсі – 0:3. Це поразка стала останньою краплею для власників "лісників", пише 24 Канал з посиланням на сайт Ноттінгем Форест.
Чому звільнили тренера Ноттінгема?
Одразу після матчу з Челсі Ноттінгем Форест оголосив про відставку головного тренера Анге Постекоглую
Футбольний клуб Ноттінгем Форест може підтвердити, що після серії невтішних результатів і виступів Анге Постекоглу негайно звільнено з посади головного тренера,
– йдеться у заяві клубу.
60-річний фахівець очолив Ноттінгем Форест 9 вересня 2025 року. На тренерському містку він протримався лише 39 днів. За даними Match of the Day, Постекоглу ледве не побив антирекорд АПЛ, який належить Сему Алардайсу. Англійський тренер працював з Лідсом 30 днів.
Тренери АПЛ з найменшим часом роботи / фото Match of the Day
Під керівництвом Анге Постекоглу Ноттінгем Форест зіграв 8 матчів, не здобувши жодної перемоги. "Лісники" програли 6 матчів, а два звели внічию. Різниця забитих та пропущених м'ячів теж вражає: 7:18.
Після восьми зіграних матчів Ноттінгем Форест займає 17-те місце у таблиці АПЛ. В активі команди Зінченка лише п'ять очок.
Як Зінченко виступає у Ноттінгем Форесті?
- Олександр Зінченко приєднався до Ноттінгем Фореста 1 вересня 2025 року. 28-річний футболіст грає за "лісників" на правах оренди.
- У складі Ноттінгема Зінченко провів 5 матчів: 3 у чемпіонаті та по одному у Лізі Європи та Кубку англійської ліги.
- У матчі проти Челсі (0:3) українець отримав від WhoScored оцінку 6,8 бала – найкращу серед усіх гравців Ноттінгема.
- Раніше повідомлялося, як фани "лісників" розлютилися на Зінченка після пропущеного голу.