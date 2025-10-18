В матче 8-го тура АПЛ Ноттингем Форест на своем поле разгромно проиграл Челси – 0:3. Это поражение стало последней каплей для владельцев "лесников", пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Ноттингем Форест.

Почему уволили тренера Ноттингема?

Сразу после матча с Челси Ноттингем Форест объявил об отставке главного тренера Анге Постекоглую

Футбольный клуб Ноттингем Форест может подтвердить, что после серии неутешительных результатов и выступлений Анге Постекоглу немедленно уволен с должности главного тренера,

– говорится в заявлении клуба.

60-летний специалист возглавил Ноттингем Форест 9 сентября 2025 года. На тренерском мостике он продержался лишь 39 дней. По данным Match of the Day, Постекоглу едва не побил антирекорд АПЛ, который принадлежит Сэму Алардайсу. Английский тренер работал с Лидсом 30 дней.

Тренеры АПЛ с наименьшим временем работы / фото Match of the Day

Под руководством Анге Постекоглу Ноттингем Форест сыграл 8 матчей, не одержав ни одной победы. "Лесники" проиграли 6 матчей, а два свели вничью. Разница забитых и пропущенных мячей тоже впечатляет: 7:18.

После восьми сыгранных матчей Ноттингем Форест занимает 17-е место в таблице АПЛ. В активе команды Зинченко лишь пять очков.

Как Зинченко выступает в Ноттингем Форесте?