Противостояние закончилось ничьей 1:1. Оба гола были забиты в первой половине встречи, пишет 24 Канал.

Как Зинченко курьезно привез гол в матче Бернли – Ноттингем?

Уже на 2-й минуте Ноттингем быстро повел счет благодаря голу Уильямса. Однако уже через 18 минут хозяева сравняли цифры на табло. Голом отметился Энтони. Правда, мяч могли записать, как автогол Александра Зинченко, который изо всех сил пытался не позволить круглому пересечь линию ворот. Но не удалось.

Видео курьезного гола Бернли

Несмотря на курьезный момент Зинченко провел на поле весь матч и получил от Flashscore одну из лучших оценок в составе Ноттингема – 7.3. Такая еще у голкипера Селса и полузащитника Андерсона. Выше только у Уильямса – 8.1.

Ноттингем после этой мировой набрал 5 баллов и занимает 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ-2025/2026. Зато Бернли с 4 очками идет рядом – 17-е место.

Как фаны Ноттингема реагируют на неудачное "спасение" Зинченко?

На официальных страницах "красно-белых" болельщики активно обсуждают ничейный счет матча против Бернли. Немалое количество фанов Ноттингема разъярены игрой Зинченко во время пропущенного гола.

Многие из них добавили, что Арсеналу повезло избавиться от Александра. Один из болельщиков вспомнил, как Зинченко привез пенальти в ворота сборной Украины в игре отбора на ЧМ-2026 против Азербайджана.

В то же время были и те, кто стал на защиту украинского левого защитника.

"Этот парень всегда будет бомжом";

"Зинченко меня убил";

"Его первый гол – автогол. Это рекорд!";

"Болельщики Арсенала уже грызут ногти";

"Не нужно удивляться, Зинченко есть Зинченко";

"Что это за ошибка";

"Арсенал стал командой с лучшей линией защиты, когда он ушел. Теперь он здесь забивает автоголы";

"Зинченко – худший игрок, которого я видел в последнее время";

"Возместите деньги за Зинченко. Он – мусор".

Что известно о трансфере Зинченко в Ноттингем?

1 сентября 2025 года Зинченко сменил клубную прописку. Александра на правах аренды до окончания сезона-2025/2026 без обязательного выкупа перебрался в Ноттингем. За новую команду украинец играет под 35-м номером.

Левый защитник не попал в заявку Ноттингема на матчи Лиги Европы. Об этом было сообщено на официальном сайте Ноттингем Форест. Все из-за того, что в составах команд должно быть четыре воспитанника клуба. У "лесников" таковым был лишь один – Райан Йейтс. Поэтому Ноттингем был ограничен в наполнении заявки, в которую попало 22 исполнителя.

Зинченко дебютировал за Ноттингем в матче против Суонси в рамках Кубка английской лиги. В той игре новая команда украинца уступила сопернику 3:2. Александр отыграл все 90 минут.