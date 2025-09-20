Главный тренер Ноттингема Анже Постекоглу доверил место в стартовом составе Александру Зинченко. Украинец занял привычное место на левом фланге защиты, пишет 24 Канал.

Как сыграл Зинченко в матче за Ноттингем?

"Лесники" очень быстро открыли счет в матче. Уже на 2-й минуте встречи Неко Уильямс подхватил мяч после розыгрыша углового и нанес мощный удар под перекладину. Ноттингем неожиданно повел в счете.

Хозяева отыграли на 20-й минуте. Этому опосредованно помог Зинченко. Сначала украинец проиграл верховую дуэль Чауни, который выполнил предголевой ассист. Когда уже мяч после удара Энтони летел в ворота, Александр пытался выбить его, но в итоге случайно отправил его в сетку.

Однако официальные ресурсы не записали автогол Зинченко, а оформили взятие ворот на Энтони.

Видео, как Зинченко отправил мяч в ворота

До конца игрового времени счет в матче не изменился. Поединок Бернли – Ноттингем Форест завершился вничью – 1:1.

Александр Зинченко отыграл полный матч за лесников. Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку – 6,9 балла (третья лучшая в команде – 24 Канал), а SofaScored оценил действия украинца в 7,1 балла (3-4 лучшая оценка в команде).

Бернли – Ноттингем Форест 1:1

Голы: Энтони, 20 – Уильямс, 2

Видеообзор матча Бернли – Ноттингем Форест

Каково турнирное положение команды Зинченко в АПЛ?

Ноттингем Форест после пяти сыгранных туров набрал пять зачетных пунктов. "Лесники" сейчас занимают 14-ю строчку в таблице.

Бернли в пяти матчах заработал четыре балла. "Бордовые" разместились на 16-м месте в АПЛ.

Следующий матч Ноттингем Форест сыграет 24 сентября в рамках Лиги Европы против Бетиса. Однако Зинченко не сыграет в поединке, поскольку не попал в заявку на турнир.

