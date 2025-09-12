Александр Зинченко стал первым украинцем в составе Ноттингем Форест, где будет выступать под 35-м номером. 28-летний футболист дал первое интервью в составе "лесников" для клубного ТВ, передает 24 канал.

Что сказал Зинченко?

Александр Зинченко заявил, что чувствует себя невероятно и поблагодарил всех за очень теплую встречу в Ноттингем Форест. Украинский футболист заявил, что в клубе много хороших людей и он мечтает помочь команде достичь поставленных целей.

Зинченко подчеркнул, что он готов сыграть на любой позиции, чтобы как можно больше помогать на поле. Новичок "лесников" отметил, что важно быть частью команды и поддерживать молодых игроков.

Я очень впечатлен тренировочной базой, товарищами по команде и людьми вокруг. Здесь чувствуешь себя как в одной семье – все расположено близко друг к другу, и есть все необходимое. Это невероятный клуб. Я посмотрел видео в музее и узнал о Ноттингем Форест то, чего раньше не знал. Я очень горжусь и рад представлять этот клуб,

– сказал Зинченко.

Отметим, что Ноттингем Форест после трех туров АПЛ 2025/2026 занимает десятое место в турнирной таблице. На счету "лесников" 4 зачетных пункта – 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.

Что известно о переходе Зинченко в Ноттингем Форест?