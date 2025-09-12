Олександр Зінченко став першим українцем у складі Ноттінгем Форест, де виступатиме під 35-м номером. 28-річний футболіст дав перше інтерв'ю у складі "лісників" для клубного ТБ, передає 24 канал.
Що сказав Зінченко?
Олександр Зінченко заявив, що відчуває себе неймовірно та подякував усім за дуже теплу зустріч у Ноттінгем Форест. Український футболіст заявив, що у клубі багато хороших людей та він мріє допомогти команді досягти поставлених цілей.
Зінченко підкреслив, що він готовий зіграти на будь-якій позиції, аби якомога більше допомагати на полі. Новачок "лісників" наголосив, що важливо бути частиною команди та підтримувати молодих гравців.
Я дуже вражений тренувальною базою, товаришами по команді і людьми навколо. Тут відчуваєш себе як в одній родині – все розташовано близько один до одного, і є все необхідне. Це неймовірний клуб. Я подивився відео в музеї і дізнався про Ноттінгем Форест те, чого раніше не знав. Я дуже пишаюся і радий представляти цей клуб,
– сказав Зінченко.
Зазначимо, що Ноттінгем Форест після трьох турів АПЛ 2025/2026 посідає десяте місце у турнірній таблиці. На рахунку "лісників" 4 залікові пункти – 1 перемога, 1 нічия та 1 поразка.
Що відомо про перехід Зінченка у Ноттінгем Форест?
Арсенал вирішив позбутися Олександра Зінченка влітку 2025 року. Проте через високу зарплату не знайшлось покупців на українського футболіста, тому він перейшов у Ноттінгем Форест на правах оренди.
Як повідомляють британські ЗМІ, Ноттінгем Форест розділили заробітну плату Олександра Зінченка. "Лісники" найбільше платитимуть українському футболісту, тоді як Арсенал лише частку.
У новому клубі Зінченка прокоментували перехід лідера збірної України. Спортивний директор вважає, що Олександр стане важливою частиною команди.
Олександр Зінченко не зможе зіграти за Ноттінгем Форест у найближчому матчі АПЛ. Дебют українського футболіста у складі "лісників" відкладається через особливе правило ліги.