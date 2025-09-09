В чемпионате Англии состоялась первая отставка. Замену тренера провел Ноттингем Форест, в стан которого на правах аренды перешел Александр Зинченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

Кто возглавил Ноттингем Форест?

"Лесники" попрощались с Нуну Эшпириту Санту, с которым команда попала в Лигу Европы. Тянуть с назначением нового тренера Ноттингем Форест не стал.

Клуб объявил о назначении новым тренером австралийского специалиста Энджи Постекоглу. Срок действия контракта с наставником не сообщается.

Энджи остался без работы в июне этого года после увольнения с Тоттенхэмом. В прошлом сезоне он занял 17 место с командой, но при этом выиграл с ней Лигу Европы.

В свою очередь Ноттингем тогда финишировал на шестой строчке, благодаря чему впервые за 30 лет вышел в еврокубки. В текущем сезоне "лесники" имеют 4 балла после трех туров АПЛ и идут на десятой строчке.

