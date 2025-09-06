Владелец Олимпиакоса и Ноттингем Форест выдал позорное заявление. Греческий бизнесмен высказался относительно войны России с Украиной, сообщает 24 канал со ссылкой на Economist Impact.
Что сказал Маринакис об Украине?
Эвангилос Маринакис опозорился во время разговора с Борисом Джонсоном. Греческий бизнесмен заявил, что Украина могла бы удовлетворить Владимира Путина и отдать России часть своих территорий.
Президент и владелец Олимпиакоса и Ноттингем Фореста отметил, что это нужно для восстановления мира и завершения войны.
Если вы прекратите финансировать Зеленского, война должна закончиться. Я бы предпочел то, чтобы больше не убивали детей, и пусть Россия оставит за собой часть территории Украины. Это справедливый компромисс. Но давайте остановим войну,
– сказал Маринакис.
Напомним, что в Олимпиакосе играет Роман Яремчук. А в Ноттингем Форест недавно перешел Александр Зинченко.
Кто такой Маринакис?
Эвангелос Маринакис не только является владельцем Олимпиакоса и Ноттингем Фореста. Греческий бизнесмен является основателем "Capital Maritime & Trading Corp", которая занимается морскими грузоперевозками.
Маринакис также был президентом Суперлиги Греции и вице-президентом Греческой футбольной федерации.
К тому же бизнесмен был первым членом городского совета Пирея.