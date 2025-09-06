Власник Олімпіакоса та Ноттінгем Форест видав ганебну заяву. Грецький бізнесмен висловився стосовно війни Росії з України, повідомляє 24 канал із посиланням на Economist Impact.

Читайте також "Я на боці України": скандальний новачок Динамо прокоментував проросійські пости у соцмережах

Що сказав Марінакіс про Україну?

Евангілос Марінакіс зганьбився під час розмови з Борисом Джонсоном. Грецький бізнесмен заявив, що Україна могла б задовольнити Володимира Путіна та віддати Росії частину своїх територій.

Президент та власник Олімпіакоса та Ноттінгем Фореста наголосив, що це потрібно для відновлення миру та завершення війни.

Якщо ви припините фінансувати Зеленського, війна має закінчитися. Я б надав перевагу тому, щоб більше не вбивали дітей, і нехай Росія залишить за собою частину території України. Це справедливий компроміс. Але давайте зупинено війну,

– сказав Марінакіс.

Нагадаємо, що в Олімпіакосі грає Роман Яремчук. А у Ноттінгем Форест нещодавно перейшов Олександр Зінченко.

Хто такий Марінакіс?