Украинский футболист Александр Зинченко близок к уходу из Арсенала. Из-за нехватки игровой практики левый защитник близок к переезду даже в чемпионат Турции, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Серджана Хамзаоглу.

Где может оказаться Зинченко?

В услугах 28-летнего игрока заинтересован стамбульский Фенербахче. Отмечается, что представители "канареек" уже даже провели встречу со спортивным директором Арсенала Андреа Бертой.

На ней обсуждали условия относительно потенциального трансфера Зинченко. Лондонцы хотят заработать около 15 миллионов евро, но готовы пойти на уступки, если турки договорятся с самим футболистом.

При этом отмечается, что инициатором трансфера Александра является сам наставник Фенербахче Жозе Моуриньо. Португалец планирует использовать украинца в центре поля, а не на фланге защиты, как это делали в Манчестер Сити и Арсенале.

Напомним, что Зинченко четыре раза выигрывал АПЛ с МанСити, а в 2022 году за 35 миллионов перешел в Арсенал. В Лондоне игрок трижды становился вице-чемпионом Англии и отыграл 91 матч.

В них украинец забил три гола и отдал 5 ассистов. Контракт с "канонирами" действующий до конца сезона 2025-2026. Ранее сообщалось, что Арсенал готов бесплатно отпустить Зинченко в Серию А.