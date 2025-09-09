Футболист еще даже не успел познакомиться с партнерами и тренерским штабом лично, ведь находится в лагере сборной Украины. Накануне же руководство "лесников" уволило Нуну Эшпириту Санту, поэтому украинцу придется работать уже под руководством другого наставника, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ноттингем Форест.

Что известно о смене тренера в Ноттингем Форест?

Причиной разрыва сотрудничества стала напряженность в отношениях между тренером и владельцем клуба Евангелосом Маринакисом. Конфликт возник на фоне деятельности "форест" во время летнего трансферного окна.

По информации журналиста Бена Джейкобса, есть несколько кандидатов на замену португальскому специалисту. Основным вариантом считается бывший тренер Тоттенхэма Анге Постекоглу.

Также владельцу Ноттингем Форест нравится работа Марку Силвы из Фулхэма. Кроме этого, обсуждалась кандидатура звездного Жозе Моуриньо, который недавно был уволен из Фенербахче после непопадания в основной этап Лиги чемпионов.

К слову. Нуну Эшпириту Санту возглавлял Ноттингем Форест с декабря 2023 года. Под его руководством "лесники" в прошлом сезоне заняли седьмое место в АПЛ и впервые в XXI веке пробились в еврокубки.

Отметим, что следующий матч "лесники" проведут 13 сентября на выезде против Арсенала. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Что известно о переходе Зинченка в Ноттингем Форест?