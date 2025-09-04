В сезоне-2025/2026 "лесники" впервые в XXI веке будут выступать в еврокубках. Накануне была опубликована их заявка на основной этап Лиги Европы, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт английского клуба.

Почему Зинченко не попал в заявку на Лигу Европы?

Командам разрешено включать 25 игроков в состав "списка А". В него неожиданно не вошел футболист сборной Украины Александр Зинченко.

Всего в заявку Ноттингем Форест попали лишь 22 игрока. Она оказалась неполной из-за требований УЕФА.

Согласно им в составах команд должно быть четыре воспитанника клуба. У "лесников" такой футболист есть только один – Райан Йейтс, поэтому "форест" были ограничены в наполнении заявки.

Всего в нее из-за этого попали 22 игрока. Кроме Зинченка там не нашлось места и другим летним новичкам команды.

К слову. В прошлом сезоне украинец провел 23 матча за Арсенал, в которых забил один гол и отдал один ассист. В нынешней кампании Зинченко еще ни разу не сыграл на клубном уровне.

Напомним, что сейчас футболист находится в лагере сборной Украины. "Сине-желтые" в сентябре проведут два поединка в отборе на ЧМ-2026.

Что известно о переходе Зинченка в Ноттингем Форест?