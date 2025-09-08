Противостояние состоится в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени, информирует 24 Канал.

Кто будет транслировать матч Азербайджан – Украина?

В Украине прямая трансляция этого поединка будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S", а также бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях.

Противостояние прокомментируют Вадим Скичко и Вадим Шевякин. В 18.00 начнется традиционная аналитическая студия, где ведущим будет Сергей Лукьяненко, а гостями – бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Отметим, что перед игрой Азербайджан – Украина хозяева уволили главного тренера Фернанду Сантуша. Против "сине-желтых" команду будет возглавлять тренер молодежной сборной Айхан Аббасов.

К слову. Это будет лишь третье очное противостояние между сборными Азербайджана и Украины. Оба раза они встречались в 2006 году и тогда на выезде "сине-желтые" сыграли вничью 0:0, а дома победили со счетом 6:0.

Напомним, что отборочный турнир будущие соперники начали с поражений. Украина уступила Франции со счетом 0:2, а Азербайджан не смог создать проблем Исландии – 0:5.

Что известно об отборочном цикле Украины на ЧМ-2026?