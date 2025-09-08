Гости одержали непростую победу со счетом 3:2. Главным героем встречи стал Мемфис Депай, который оформил дубль, сообщает 24 Канал.
Читайте также До слез: маленькая девочка расплакалась на встрече с Месси – эмоциональное видео
Какое достижение покорилось Депаю?
Благодаря этим результативным действиям он переписал историю нидерландского футбола. 31-летний нападающий стал лучшим бомбардиром своей сборной.
Он опередил Робина ван Перси, который имел в своем активе 50 забитых мячей в 102 поединках. У Мемфиса Депая теперь на два гола больше, а сыграл он за национальную команду 104 матча.
Лучшие бомбардиры сборной Нидерландов: топ-10
- 1. Мемфис Депай – 52 гола
- 2. Робин ван Перси – 50
- 3. Клас-Ян Хунтелар – 42
- 4. Патрик Клюйверт – 40
- 5-6. Денис Беркамп – 37
- 5-6. Арьен Роббен – 37
- 7-8. Фаас Уилкс – 35
- 7-8. Руд ван Нистелрой – 35
- 9-10. Абе Ленстра – 33
- 9-10. Йохан Кройф – 33
К слову. После четырех сыгранных матчей Нидерланды возглавляют группу G в отборе на ЧМ-2026. Они имеют в своем активе 10 очков, потеряв очки лишь с Польшей.
Напомним, что накануне уникальным достижением также отметился Илья Забарный. Он побил возрастной рекорд сборной Украины.
Что известно о Мемфисе Депае?
- За сборную Нидерландов выступает с октября 2013 года.
- На клубном уровне играл за ПСВ, Манчестер Юнайтед, Атлетико, Барселону и Лион, а ныне является игроком бразильского Коринтианса.
- В течение карьеры завоевал 9 трофеев на взрослом уровне, в частности, становился чемпионом Нидерландов и Испании, а также триумфовал в Лиге Европы.