"Сине-желтые" проиграли французам со счетом 2:0. Однако один из лидер сборной Украины Илья Забарный установил уникальное достижение в национальной команде, сообщает 24 канал со ссылкой на OptaJean.
Что покорилось Забарному в сборной Украины?
Илья Забарный сыграл за сборную Украины против Франции в возрасте 23 лет и 4 дней. Таким образом центральный защитник "сине-желтых" установил уникальное достижение в истории национальной команды.
Забарный стал самым молодым футболистом, которому удалось провести 50 матчей в составе сборной Украины. Отметим, что матч против Франции в отборе на ЧМ-2026 Илья начал с первых минут.
На 67-й минуте Илья Забарный мог забить гол, но попал в штангу. Также футболист ПСЖ и сборной Украины стал "Львом матча" по версии болельщиков.
Что известно о Забарном в сборной Украины?
Илья Забарный дебютировал за сборную Украины 7 октября 2020 года в товарищеском матче против Франции.
В составе сборной Украины центрбек ПСЖ отметился тремя забитыми мячами.
Ранее Илья Забарный стал одним из самых молодых капитанов в истории сборной Украины. Это произошло в матче против Новой Зеландии в Канаде.