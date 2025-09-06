"Сине-желтые" проиграли французам со счетом 2:0. Однако один из лидер сборной Украины Илья Забарный установил уникальное достижение в национальной команде, сообщает 24 канал со ссылкой на OptaJean.

Что покорилось Забарному в сборной Украины?

Илья Забарный сыграл за сборную Украины против Франции в возрасте 23 лет и 4 дней. Таким образом центральный защитник "сине-желтых" установил уникальное достижение в истории национальной команды.

Забарный стал самым молодым футболистом, которому удалось провести 50 матчей в составе сборной Украины. Отметим, что матч против Франции в отборе на ЧМ-2026 Илья начал с первых минут.

На 67-й минуте Илья Забарный мог забить гол, но попал в штангу. Также футболист ПСЖ и сборной Украины стал "Львом матча" по версии болельщиков.

Что известно о Забарном в сборной Украины?