"Синьо-жовті" програли французам з рахунком 2:0. Однак один з лідер збірної України Ілля Забарний встановив унікальне досягнення у національній команді, повідомляє 24 канал із посиланням на OptaJean.

Читайте також Як він не залетів: у мережі віруситься найкращий момент України в матчі з Францією

Що підкорилося Забарному у збірній України?

Ілля Забарний зіграв за збірну України проти Франції у віці 23 років та 4 днів. Таким чином центральний захисник "синьо-жовтих" встановив унікальне досягнення в історії національної команди.

Забарний став наймолодшим футболістом, якому вдалося провести 50 матчів у складі збірної України. Відзначимо, що матч проти Франції у відборі на ЧС-2026 Ілля розпочав з перших хвилин.

На 67-й хвилині Ілля Забарний міг забити гол, але влучив у стійку. Також футболіст ПСЖ та збірної України став "Левом матчу" за версією вболівальників.

Що відомо про Забарного у збірній України?