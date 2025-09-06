Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение 2:0, но имели моменты, чтобы забить хотя бы один гол. Один из эпизодов матча, когда украинцы могли сравнивать счет завирусился в социальных сетях, сообщает 24 канал.
Какой эпизод матча стал вирусным?
Сборная Франции быстро забила первый мяч в ворота Украины. На 10-й минуте игры голом отметился Майкл Олисе, который прекрасно открылся в штрафной площадке "сине-желтых".
"Ле Бле" играли расслабленно, за что могли поплатиться, получив гол в свои ворота. На 65-й минуте матча Александр Зинченко выполнил подачу на Артема Довбика, который головой пробил в противоход голкиперу Майку Меньяну.
Казалось, что мяч уже залетел в ворота, но защитник Франции в последний момент спас команду от пропущенного гола. Этот эпизод завирусился в социальных сетях.
Эпизод из матча Украина – Франца: смотрите видео
С кем сыграет Украина в отборе на ЧМ-2026?
Следующий матч сборной Украины состоится 9 сентября в 19:00 по киевскому времени. "Сине-желтые" сыграют против Азербайджана.
10 октября Украина сыграет против Исландии на выезде, а через три дня во второй раз встретится с Азербайджаном.
В ноябре подопечные Реброва сыграют против Франции в гостях – 13 ноября, а также проведут второй матч с Исландией.