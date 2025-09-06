На "Тарчински Арена" пришли немало украинцев, чтобы поддержать свою сборную. Перед началом матча на стадионе традиционно прозвучали гимны обеих национальных команд, сообщает 24 канал.

Читайте также Украина почти без шансов проиграла Франции на старте отбора к ЧМ-2026 по футболу

Стадион

Безумное количество фанатов присутствовало на матче сборной Украины во Вроцлаве. На стадионе "Тарчински Арена" замайорилм сине-желтые цвета, которые поддерживали свою национальную команду.

Перед началом игры прозвучал гимн Украины. Весь стадион во Вроцлаве гудел от пения болельщиков, которые исполняли гимн родной страны.

Фанаты спели гимн Украины: смотрите видео

Как фанаты поддерживали Украину?