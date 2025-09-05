Подопечные Сергея Реброва имели бешеную поддержку от фанов, ведь в Польше проживает немало граждан Украины. Болельщики "сине-желтых", которые посетили матч не забыли о важной теме сегодняшнего дня – войну, сообщает 24 канал.

Читайте также "Сейчас мы вызываем этих игроков": есть ли перспективы у Ярмоленко вернуться в сборную Украины

Какой баннер продемонстрировали украинцы?

Немалое количество болельщиков пришло на "Тарчински Арена", чтобы поддержать сборную Украины в матче против Франции. Стадион в Люблине развевался "сине-желтыми" цветами.

Во время игры украинские фанаты развернули баннер, оставив важное напоминание для всего мира. На плакате болельщиков был изображен замок и воин с мечом, а также надпись: "Крепость Европы".

Фаны сборной Украины напомнили, что именно наша страна сохраняет мир и спокойствие в Европе.

Баннер "Крепость Европы" / Фото Getty Images

С кем дальше сыграет Украина в отборе на ЧМ?