Игра состоялась на "Тарчински Арена" в польском Люблине. В сеть попало видео, как украинские и французские фанаты ехали на матч, чтобы поддержать свои сборные, пишет 24 канал.
Читайте также "Крепость Европы": фанаты сборной Украины напомнили о войне на матче с Францией
Как фанаты ехали на матч?
В сети разлетелось видео из автобуса в котором ехали на матч украинские и французские болельщики. Между фанатами не было споров, а только мир, спокойствие и максимально адекватное поведение.
Более того, фаны спели известную украинскую песню под названием "Червона рута" в сопровождении барабана. Автобус заполонила замечательная болельщицкая атмосфера.
Фаны поют "Червону руту" смотрите видео:
Как завершился матч Украина – Франция?
Сборная Украины уступила Франции со счетом 2:0. Голы забивали Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.
Украинские фанаты выбрали Илью Забарного "львом матча" в игре с Францией.
В следующем матче "сине-желтые" встретятся с Азербайджаном 9 сентября в 19:00 по киевскому времени.