Андреа Мальдера считается преемником Сергея Реброва на посту украинской сборной. О характеристиках 54-летнего специалиста в комментарии для 24 Канала поговорил Евгений Левченко, который защищал цвета "сине-желтых" в промежутке с 2002-го по 2009 год.
Каково мнение эксперта относительно возможного выбора УАФ?
По словам бывшего футболиста ряда нидерландских клубов, Андреа является профессионалом с яркими сильными сторонами.
Если говорить о Мальдеру, то мне кажется, что это тренер, который очень сильный тактически и очень понимает игру. Это тренер, который постоянно улучшает себя и развивается. Думаю, что выступление в Лиге наций и четвертьфинал Евро – это тоже заслуга Мальдеры, как и всего тренерского штаба,
– сказал Левченко
Спикер добавил, что итальянский специалист должен стать тем, кто способен "потянуть" сборную Украины. Правда, эксперт заметил – есть у кандидатуры Мальдеры и определенный недостаток.
Единственный минус – то, что он работал всегда помощником, а это немного другая задача. Это единственный такой момент, здесь надо знать Мальдеру на 100% как тренера и личность,
– отметил Левченко.
Отметим, что будущее назначение Андреа Мальдеры в своем аккаунте в соцсети Х анонсировал топ-инсайдер Фабрисио Романо.
О ком еще говорили как о преемнике Реброва?
Долгое время в СМИ больше всего обсуждали фигуру Мирона Маркевича, который заявлял о своей готовности. Его коллега по тренерскому цеху, Йожеф Сабо, отметил, что не возглавил бы национальную команду из-за почтенного возраста.
Также фигурировали имена ряда других специалистов, среди которых: Александр Шовковский, Паулу Фонсека, Игорь Йовичевич.
После информации о назначении Мальдеры Маркевич заявил, что сам узнает новости из интернет-источников.
Кто такой Евгений Левченко?
- 48-летний Левченко является воспитанником донецкого Шахтера. В 19 лет, транзитом через российский ЦСКА, он попал в нидерландский клуб Витесс. В чемпионате Нидерландов провел 13 сезонов.
- За это время в местном элитном дивизионе сыграл более 200 матчей. Наибольшее количество выступлений провел за Гронинген: 115 поединков во всех турнирах, 23 гола и пять ассистов.
- За сборную Украины сыграл восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.