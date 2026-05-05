Андреа Мальдера вважається наступником Сергія Реброва на посту української збірної. Про характеристики 54-річного фахівця у коментарі для 24 Каналу поговорив Євген Левченко, який захищав кольори "синьо-жовтих" у проміжку з 2002-го по 2009 рік.

Яка думка експерта щодо можливого вибору УАФ?

За словами колишнього футболіста низки нідерландських клубів, Андреа є професіоналом з яскравими сильними сторонами.

Якщо казати про Мальдеру, то мені здається, що це тренер, який дуже сильний тактично та дуже розуміє гру. Це тренер, який постійно покращує себе та розвивається. Думаю, що виступ в Лізі націй та чвертьфінал Євро – це теж заслуга Мальдери, як і всього тренерського штабу,

– сказав Левченко

Спікер додав, що італійський фахівець повинен стати тим, хто здатен "потягнути" збірну України. Щоправда, експерт зауважив – є у кандидатури Мальдери і певний недолік.

Єдиний мінус – те, що він працював завжди помічником, а це трохи інше завдання. Це єдиний такий момент, тут треба знати Мальдеру на 100% як тренера та особистість,

– зазначив Левченко.

Зазначимо, що майбутнє призначення Андреа Мальдери у своєму акаунті у соцмережі Х анонсував топ-інсайдер Фабрісіо Романо.

Про кого ще говорили як про наступника Реброва?

Тривалий час у ЗМІ найбільше обговорювали постать Мирона Маркевича, який заявляв про свою готовність. Його колега по тренерському цеху, Йожеф Сабо, зазначив, що не очолив би національну команду через поважний вік.

Також фігурували імена низки інших спеціалістів, серед яких: Олександр Шовковський, Паулу Фонсека, Ігор Йовічевич.

Після інформації про призначення Мальдери Маркевич заявив, що сам дізнається новини з інтернет-джерел.

