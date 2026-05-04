Причиной отставки наставника стал провал в отборе на ЧМ-2026. Украина уступила в плей-офф Швеции и не смогла квалифицироваться на Мундиаль, сообщает Sport.ua.

Ведет ли Маркевич переговоры с УАФ?

Пока УАФ не объявляла о преемнике Реброва, но в СМИ ходят немало слухов о кандидатурах. Одной из самых обсуждаемых является Мирон Маркевич.

Бывший тренера Карпат, Металлиста и Днепра называется одним из главных претендентов на эту должность. Правда, сам Маркевич заявил, что никаких предложений от УАФ не получал.

По большому счету, мне нечего комментировать, поскольку сам беру информацию из прессы. Со мной ни Андрей Шевченко, ни кто-то из руководства УАФ не связывался. Я считаю, что эту эпопею нужно быстрее заканчивать. Если честно, все наэлектризовано и порой доходит до смешного,

– высказался специалист.

Напомним, что Маркевич уже работал в сборной Украины в 2010 году. Тогда наша команда провела четыре товарищеских матча под его руководством, одержав три победы и одну ничью.

Сейчас же главным фаворитом на место тренера сборной Украины стал Андреа Мальдера. Эту информацию сообщил известный журналист Виктор Вацко. Ранее известный тренер Виталий Кварцяный выступил против тренер-иностранца для сборной.

Они не имеют того, что есть у украинских тренеров во время войны. Нужно общаться с наставниками украинских клубов, находиться в стране, различные другие футбольные нюансы. Это влияет на организованность сборной Украины. Они не знают украинского языка. Это все влияет на будущие результаты. Иностранный тренер не сможет донести истину до футболистов,

– считает Кварцяный.

Итальянец уже работал в штабе Андрея Шевченко в сборной Украины с 2016 по 2021 годы. Мальдера может стать первым иностранцем во главе "сине-желтых".

