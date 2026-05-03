Кварцяный отмечает необходимость дать результат уже в осенних матчах Лиги наций, где Украина попала в одну группу с командами Грузии, Северной Ирландии и Венгрии. Для этого Украинская ассоциация футбола должна отказаться от экспериментов, заверил специалист в интервью UA-Футбол.

Почему Кварцяный против тренера-иностранца для сборной Украины?

Кварцяный аргументирует свой протест против назначения иностранного специалиста главным тренером национальной сборной особенностями ментальности.

Они не имеют того, что есть у украинских тренеров во время войны. Нужно общаться с наставниками украинских клубов, находиться в стране, различные другие футбольные нюансы, потому что это влияет на организационность сборной Украины. Тем более, они не знают украинского языка, это все влияет на будущие результаты. Иностранный тренер не сможет донести истину до футболистов,

– видит проблему известный коуч.

Прислушались ли в УАФ к Кварцяному?

Похоже, озвученные Кварцяным недостатки решения в пользу тренера-иностранца не убедили боссов украинского футбола. Основным кандидатом на должность главы национальной команды остался именно иностранец.

По инсайдерской информации журналиста и комментатора Виктора Вацко, в Украинской ассоциации футбола уже выбрали новым коучем итальянца Андреа Мальдеру, который никогда не работал главным тренером ни в клубе, ни в сборной. Зато он был ассистентом Андрея Шевченко в главной команде и отвечал за тактику.

Также Мальдера помогал своему соотечественнику Роберто Де Дзерби в Брайтоне и Марселе. Бывший тренер Шахтера тоже отмечал чрезвычайные способности миланца в разработке соперника и подготовке плана на игру.

Говорят, что именно гениальное решение Мальдеры, принятое ночью перед матчем, позволило сборной Украины в 2020 году обыграть Испанию в Лиге наций со счетом 1: 0.

Когда новый главный тренер дебютирует во главе сборной Украины?

31 августа "сине-желтые" проведут первый из двух контрольных матчей летнего окна матчей сборных. Соперником будет команда Польши, которая тоже не смогла квалифицироваться на чемпионат мира.

Другой оппонент Украины на товарищескую игру – сборная Дании, этот матч состоится 7 июня, его будет принимать город Оденсе.

Украина не сыграет на чемпионате мира из-за поражения Швеции в плей-офф отбора еще под руководством Сергея Реброва. Осенью начнется групповой этап Лиги наций.