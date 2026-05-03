Международный центр спортивных исследований СIES посчитал, сколько голов и ассистов в среднем делают за матч игроки в категории U-21. Украинец уверенно возглавил рейтинг, опередив даже одного из самых дорогих футболистов мира.

Какую эффективность демонстрирует Матвей Пономаренко?

По подсчетам экспертов, в 50 лучших внутренних футбольных чемпионатах Пономаренко среди молодых игроков не имеет равных по пересчету результативных действий на игровое время.

В среднем украинец делает 1,07 голов или ассистов за один поединок. Даже звездный Ламин Ямаль из Барселоны не успевает за темпами форварда Динамо – 1,01 голевого действия за матч.

Интересно, что Матвей Пономаренко и Ямаль – единственные в рейтинге, кто смог превысить единицу. В списке есть еще один представитель УПЛ – Кауан Элиас из донецкого Шахтера, который занимает 7-ю строчку. Попасть в число лучших могли только те молодые таланты, кто провел на поле в этом сезоне более 720 минут, то есть хотя бы 8 полных игр.

Какие показатели имеет в этом сезоне Матвей Пономаренко?

По данным Transfermarkt, с учетом молодежного первенства Украины, у Пономаренко в сезоне 2025/2026 всего 28 игр и 22 забитых мяча при 2 ассистах.

В УПЛ показатель форварда составляет 11 голов в 13 матчах, он отмечается в среднем каждую 81 минуту на поле.

Пономаренко дебютировал за сборную Украины в провальном для нашей команды матче плей-офф отбора на чемпионат мира со Швецией, где забил единственный гол подопечных Реброва на 90-ой минуте.

Динамо предлагало молодому таланту новый улучшенный контракт, но он отказался вести переговоры, пока не завершится сезон.

3 мая у Пономаренко есть возможность открыть счет забитым мячам в украинском "Классическом": Динамо сыграет с Шахтером в матче 26-го тура УПЛ.