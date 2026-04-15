По информации инсайдера Игоря Бурбаса, форвард получил от руководства киевской команды соответствующее предложение по новому контракту. Однако ответ стал для боссов Динамо настоящим шоком.

Продолжит ли Пономаренко контракт с Динамо?

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до декабря 2028 года. Несмотря на длительный период действия, в Динамо решили, что пришло время зафиксировать трудовые отношения с игроком дольше, одновременно наградив его за результативность.

Игорь Бурбас утверждает, что в проекте нового контракта не было предусмотрено значительного повышения зарплаты Матвея Пономаренко, хотя он мог надеяться на 5-10% дополнительного дохода.

Но 20-летний футболист отклонил такое предложение, заявив, что ему нужно сосредоточиться на футболе. Вернуться к переговорам о продлении контракта нападающий хочет не раньше, чем после завершения нынешнего сезона.

Какие достижения Пономаренко в этом сезоне?

Пономаренко пока занимает первое место в гонке бомбардиров Украинской Премьер-лиги. Всего за 11 игр у него 9 забитых мячей – так же как у Филиппа Будковского и Фаала Бабукара, но со значительно меньшим показателем минут на гол.

Пономаренко дебютировал в составе сборной Украины в матче плей-офф отбора на чемпионат мира со Швецией, забив гол престижа команды Реброва на последней минуте.

После своей выдающейся бомбардирской серии из 9 матчей подряд с забитыми мячами Пономаренко женился, а также попал в скандал из-за безответственного вождения автомобиля: он ехал на Bentley со скоростью 245 километров в час. Видео нарушения правил игрок сам выложил в соцсети, но после общественного резонанса удалил, а клуб отреагировал дисциплинарным разговором.