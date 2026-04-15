За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, форвард отримав від керівництва київської команди відповідну пропозицію щодо нового контракту. Проте відповіль стала для босів Динамо справжнім шоком.

Чи продовжить Пономаренко контракт з Динамо?

Чинна угода футболіста з клубом розрахована до грудня 2028 року. Попри тривалий період чинності, у Динамо вирішили, що настав час зафіксувати трудові відносини з гравцем надовше, водночас нагородивши його за результативність.

Ігор Бурбас стверджує, що у проєкті нового контракту не було передбачено значного підвищення зарплати Матвія Пономаренка, хоча він міг сподіватися на 5-10% додаткового доходу.

Але 20-річний футболіст відхилив таку пропозицію, заявивши, що йому потрібно зосередитися на футболі. Повернутися до переговорів про продовження контракту нападник хоче не раніше, ніж після завершення нинішнього сезону.

Які досягнення Пономаренка у цьому сезоні?

Пономаренко наразі посідає перше місце у перегонах бомбардирів Української Прем'єр-ліги. Усього за 11 ігор у нього 9 забитих м'ячів – так само як у Пилипа Будківського і Фаала Бабукара, але зі значно меншим показником хвилин на гол.

Пономаренко дебютував у складі збірної України у матчі плей-оф відбору на чемпіонат світу зі Швецією, забивши гол престижу команди Реброва на останній хвилині.

Після своєї видатної бомбардирської серії із 9 матчів поспіль із забитими м'ячами Пономаренко одружився, а також потрапив у скандал через безвідповідальне водіння автівки: він їхав на Bentley зі швидкістю 245 кілометрів на годину. Відео порушення правил гравець сам виклав у соцмережі, але після суспільного резонансу видалив, а клуб відреагував дисциплінарною розмовою.