Журналіст Михайло Співаковський на ютуб-каналі "ТаТоТаке" поділився інсайдами щодо того, хто може увійти до нового штабу збірної. Один із тренерів, який працював у штабі Реброва, продовжить співпрацю і з Мальдерою.
Хто з колишнього штабу збірної продовжить працювати з Мальдерою?
У тренерському штабі збірної досі вакантна щонайменше одна ключова посада. Йдеться про фахівця, який відповідатиме за підготовку голкіперів. За інформацією Співаковського, на цій позиції з високою ймовірністю продовжить роботу Рустам Худжамов.
Залишається ще мінімум одна важлива кандидатура – це тренер саме по роботі з голкіперами. За моєю інформацією, є суттєва ймовірність, що цю посаду за собою збереже Рустам Худжамов,
– сказав він.
Як може виглядати команда Мальдери?
Серед помічників тренера Мальдери буде італієць Паскуале Каталано. Принаймні двоє асистентів – українці: Тарас Степаненко та Володимир Єзерський, повідомив журналіст Віктор Вацко.
У коментарі Sport-express.ua Єзерський зазначив, що дізнався про своє призначення з новин і наразі продовжує працювати в системі молодіжних збірних України.
Що відомо про Рустама Худжамова?
Він займав посаду головного тренера воротарів національної збірної України у тренерському штабі Сергія Реброва. Також його викликали до лав збірної, де він провів один офіційний матч. У складі Шахтаря він здобув Кубок УЄФА 2009 року та став чемпіоном України.
Хто такий Андреа Мальдера?
Можливе призначення італійця стане історичним, адже він може бути першим іноземним наставником в історії національної збірної України.
Протягом п'яти років він працював у штабі Андрія Шевченка, відповідаючи за тактику та аналіз суперників, і разом із командою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020.
На знак поваги до України та виконання обіцянки після Євро-2020 Мальдера зробив татуювання на плечі з українським тризубом і синьо-жовтим прапором.
Після завершення роботи у збірній України він був асистентом Роберто Де Дзербі в Брайтоні (2022 – 2024) та Марселі (2024 – 2026).