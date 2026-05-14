Журналіст Михайло Співаковський на ютуб-каналі "ТаТоТаке" поділився інсайдами щодо того, хто може увійти до нового штабу збірної. Один із тренерів, який працював у штабі Реброва, продовжить співпрацю і з Мальдерою.

Хто з колишнього штабу збірної продовжить працювати з Мальдерою?

У тренерському штабі збірної досі вакантна щонайменше одна ключова посада. Йдеться про фахівця, який відповідатиме за підготовку голкіперів. За інформацією Співаковського, на цій позиції з високою ймовірністю продовжить роботу Рустам Худжамов.

Залишається ще мінімум одна важлива кандидатура – це тренер саме по роботі з голкіперами. За моєю інформацією, є суттєва ймовірність, що цю посаду за собою збереже Рустам Худжамов,

– сказав він.

Як може виглядати команда Мальдери?

Серед помічників тренера Мальдери буде італієць Паскуале Каталано. Принаймні двоє асистентів – українці: Тарас Степаненко та Володимир Єзерський, повідомив журналіст Віктор Вацко.

У коментарі Sport-express.ua Єзерський зазначив, що дізнався про своє призначення з новин і наразі продовжує працювати в системі молодіжних збірних України.

Що відомо про Рустама Худжамова?

Він займав посаду головного тренера воротарів національної збірної України у тренерському штабі Сергія Реброва. Також його викликали до лав збірної, де він провів один офіційний матч. У складі Шахтаря він здобув Кубок УЄФА 2009 року та став чемпіоном України.

