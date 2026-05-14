Журналист Михаил Спиваковский на ютуб-канале "ТаТоТаке" поделился инсайдами относительно того, кто может войти в новый штаб сборной. Один из тренеров, который работал в штабе Реброва, продолжит сотрудничество и с Мальдерой.

Кто из бывшего штаба сборной продолжит работать с Мальдерой?

В тренерском штабе сборной до сих пор вакантна по меньшей мере одна ключевая должность. Речь идет о специалисте, который будет отвечать за подготовку голкиперов. По информации Спиваковского, на этой позиции с высокой вероятностью продолжит работу Рустам Худжамов.

Остается еще минимум одна важная кандидатура – это тренер именно по работе с голкиперами. По моей информации, есть существенная вероятность, что эту должность за собой сохранит Рустам Худжамов,

– сказал он.

Как может выглядеть команда Мальдеры?

Среди помощников тренера Мальдеры будет итальянец Паскуале Каталано. По крайней мере двое ассистентов – украинцы: Тарас Степаненко и Владимир Езерский, сообщил журналист Виктор Вацко.

В комментарии Sport-express.ua Езерский отметил, что узнал о своем назначении из новостей и сейчас продолжает работать в системе молодежных сборных Украины.

Что известно о Рустаме Худжамове?

Он занимал должность главного тренера вратарей национальной сборной Украины в тренерском штабе Сергея Реброва. Также его вызвали в ряды сборной, где он провел один официальный матч. В составе Шахтера он получил Кубок УЕФА 2009 года и стал чемпионом Украины.

Кто такой Андреа Мальдера?