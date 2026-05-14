Журналист Михаил Спиваковский на ютуб-канале "ТаТоТаке" поделился инсайдами относительно того, кто может войти в новый штаб сборной. Один из тренеров, который работал в штабе Реброва, продолжит сотрудничество и с Мальдерой.
Кто из бывшего штаба сборной продолжит работать с Мальдерой?
В тренерском штабе сборной до сих пор вакантна по меньшей мере одна ключевая должность. Речь идет о специалисте, который будет отвечать за подготовку голкиперов. По информации Спиваковского, на этой позиции с высокой вероятностью продолжит работу Рустам Худжамов.
Остается еще минимум одна важная кандидатура – это тренер именно по работе с голкиперами. По моей информации, есть существенная вероятность, что эту должность за собой сохранит Рустам Худжамов,
– сказал он.
Как может выглядеть команда Мальдеры?
Среди помощников тренера Мальдеры будет итальянец Паскуале Каталано. По крайней мере двое ассистентов – украинцы: Тарас Степаненко и Владимир Езерский, сообщил журналист Виктор Вацко.
В комментарии Sport-express.ua Езерский отметил, что узнал о своем назначении из новостей и сейчас продолжает работать в системе молодежных сборных Украины.
Что известно о Рустаме Худжамове?
Он занимал должность главного тренера вратарей национальной сборной Украины в тренерском штабе Сергея Реброва. Также его вызвали в ряды сборной, где он провел один официальный матч. В составе Шахтера он получил Кубок УЕФА 2009 года и стал чемпионом Украины.
Кто такой Андреа Мальдера?
Возможное назначение итальянца станет историческим, ведь он может быть первым иностранным наставником в истории национальной сборной Украины.
В течение пяти лет он работал в штабе Андрея Шевченко, отвечая за тактику и анализ соперников, и вместе с командой дошел до четвертьфинала Евро-2020.
В знак уважения к Украине и выполнения обещания после Евро-2020 Мальдера сделал татуировку на плече с украинским трезубцем и сине-желтым флагом.
После завершения работы в сборной Украины он был ассистентом Роберто Де Дзерби в Брайтоне (2022 – 2024) и Марселе (2024 – 2026).