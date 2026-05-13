Недавно появилась информация, что к тренерскому штабу Андреа Мальдеры могут присоединиться Паскуале Каталано, Тарас Степаненко и Владимир Езерский. В комментарии Sport-express.ua Езерский прокомментировал слухи о своем возможном включении в тренерский штаб национальной сборной Украины.

Смотрите также Кто станет тренером сборной Украины по футболу: все слухи и кандидаты

Попадет ли Езерский в тренерский штаб сборной?

Тренер заявил, что узнал об этом из новостей. Сейчас он продолжает работу в системе молодежных сборных Украины.

Я знаю об этом так же, как и вы, из прессы. Сейчас я работаю в системе молодежных сборных и больше ничего не могу прокомментировать,

– отметил специалист.

Езерский также избежал прямого ответа на вопрос о потенциальном сотрудничестве с итальянцем Мальдерой, если такое предложение поступит официально.

Давайте дождемся, потому что пока ничего конкретного не могу сказать. Вы, наверняка, больше меня знаете. Поэтому наберемся терпения,

– добавил тренер.

Кого Мальдера может вызвать в сборную?

Журналист и эксперт Виктор Вацко на своем ютуб-канале высказал мнение, что Мальдере следует вызвать на прощальный матч игрока Динамо Андрея Ярмоленко.

Со стороны Мальдеры будет правильно вызвать Андрея Ярмоленко в сборную. Устроить символический матч прощания с одним из лучших игроков в истории сборной Украины. Андрей точно заслужил, это обязательно,

– сказал он.

Что известно о Мальдере и Езерском?

Андреа Мальдера

Он может стать первым иностранным главным тренером в истории национальной сборной Украины. Ранее он входил в тренерский штаб Андрея Шевченко (2016 – 2021) как главный аналитик и ассистент, отвечая за стратегический анализ игры и тактический разбор соперников. Вместе с командой дошел до четвертьфинала Евро-2020.

Он также работал ассистентом известного тренера Роберто Де Дзерби в Брайтоне и Олимпике из Марселя. Перед Евро-2020 Мальдера сделал татуировку с украинским трезубцем и флагом. После своего назначения на должность главного тренера, по словам Вацко, он выразил желание переехать и жить непосредственно в Украине на время действия контракта.

Владимир Езерский

На протяжении игровой карьеры Езерский выступал за ведущие украинские клубы: Карпаты, Динамо, Шахтер и Днепр, а также играл за Кривбасс, Зарю и Говерлу. За национальную сборную провел 39 матчей и забил 2 гола, став частью команды, которая достигла исторического успеха – выхода в 1/4 финала Чемпионата мира 2006 года в Германии.

После завершения профессиональной карьеры длительное время возглавлял юношеские сборные Украины разных возрастных категорий (от U-16 до U-19), работал в тренерском штабе Мирона Маркевича в Карпатах и привлекался как ассистент в молодежных и юношеских сборных Украины в работе со штабами Унаи Мельгосы и Дмитрия Михайленко.