Інсайдер Віктор Вацко у своєму ютуб-проєкті заявив, що наступник Реброва Андреа Мальдера з початку своєї роботи матиме перед вболівальниками важливе зобов'язання. Він має ухвалити рішення, яке пов'язано з Ярмоленком.

Чи поверне Андреа Мальдера Ярмоленка у збірну?

Призначення Андреа Мальдери першим в історії нашої збірної головним тренером-іноземцем вже не викликає сумнівів: журналісти навіть знають повний склад тренерського штабу і дату оголошення про співпрацю від УАФ – 19 травня.

Водночас вболівальників цікавить, чи виправить італієць ті кадрові тенденції, через які зазнавав критики Сергій Ребров – одна з них, безумовно, стосується ігнорування Андрія Ярмоленка, який цього сезону впритул наблизився до бомбардирського рекорду УПЛ всіх часів.

Як зазначає статистичний портал Transfermarkt, останнім поки матчем Ярмоленка за збірну став вихід на 1 хвилину у програному матчі-відповіді з Бельгією у стиках Ліги Націй за підвищення у класі. Це було 23 березня 2025 року. На увесь цикл відбору на чемпіонат світу-2026, який Україна провалила, Сергій Ребров Ярмоленка вже не кликав.

Що сказав Віктор Вацко про шанс для Ярмоленка?

Відомий коментатор і журналіст Віктор Вацко висловив переконання, що легенда Динамо і збірної заслужив принаймні провести повноцінний красивий прощальний матч. Тож Андреа Мальдера повинен викликати його хоча б на товариські матчі з Польщею і Данією, які стануть для італійця дебютним випробуванням на чолі "синьо-жовтих".

Є ще один важливий момент: Ярмоленко наразі має 46 голів, забитих у футболці національної збірної. За цим показником є лише один гравець в історії команди, який перевершує динамівця – це Андрій Шевченко з 48 голами. Навіть попри статус ветерана, вінгер своїм впливом на гру Динамо демонструє, що здатен претендувати на перевершення цього рекорду.

Які ще досягнення має Ярмоленко зі збірною України?

Андрій Ярмоленко – єдиний з нині активних футболістів, хто провів у складі збірної усі чотири чемпіонати Європи, на які вона кваліфікувалася – домашній Євро-2012, провальний французький Євро-2016, успішний для підопічних Андрія Шевченка розкиданий Європою і перенесений через ковід Євро-2020 і блідий Євро-2024 у Німеччині під проводом Сергія Реброва.

Загалом у Ярмоленка 125 матчів у футболці збірної України, його дебют відбувся ще у 2009 році, коли команду очолював Олексій Михайличенко.