Инсайдер Виктор Вацко в своем ютуб-проекте заявил, что преемник Реброва Андреа Мальдера с начала своей работы будет иметь перед болельщиками важное обязательство. Он должен принять решение, которое связано с Ярмоленко.

Вернет ли Андреа Мальдера Ярмоленко в сборную?

Назначение Андреа Мальдеры первым в истории нашей сборной главным тренером-иностранцем уже не вызывает сомнений: журналисты даже знают полный состав тренерского штаба и дату объявления о сотрудничестве от УАФ – 19 мая.

В то же время болельщиков интересует, исправит ли итальянец те кадровые тенденции, из-за которых подвергался критике Сергей Ребров – одна из них, безусловно, касается игнорирования Андрея Ярмоленко, который в этом сезоне вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду УПЛ всех времен.

Как отмечает статистический портал Transfermarkt, последним пока матчем Ярмоленко за сборную стал выход на 1 минуту в проигранном ответном матче с Бельгией в стыках Лиги Наций за повышение в классе. Это было 23 марта 2025 года. На весь цикл отбора на чемпионат мира-2026, который Украина провалила, Сергей Ребров Ярмоленко уже не звал.

Что сказал Виктор Вацко о шансе для Ярмоленко?

Известный комментатор и журналист Виктор Вацко выразил убеждение, что легенда Динамо и сборной заслужил по крайней мере провести полноценный красивый прощальный матч. Поэтому Андреа Мальдера должен вызвать его хотя бы на товарищеские матчи с Польшей и Данией, которые станут для итальянца дебютным испытанием во главе "сине-желтых".

Есть еще один важный момент: Ярмоленко сейчас имеет 46 голов, забитых в футболке национальной сборной. По этому показателю есть только один игрок в истории команды, который превосходит динамовца – это Андрей Шевченко. Даже несмотря на статус ветерана, вингер своим влиянием на игру Динамо демонстрирует, что способен претендовать на превзойти этот рекорд.

Какие еще достижения имеет Ярмоленко со сборной Украины?

Андрей Ярмоленко – единственный из ныне активных футболистов, кто провел в составе сборной все четыре чемпионата Европы, на которые она квалифицировалась – домашний Евро-2012, провальный французский Евро-2016, успешный для подопечных Андрея Шевченко разбросанный Европой и перенесенный из-за ковид Евро-2020 и бледный Евро-2024 в Германии под предводительством Сергея Реброва.

Всего у Ярмоленко 125 матчей в футболке сборной Украины, его дебют состоялся еще в 2009 году, когда команду возглавлял Алексей Михайличенко.