Действующий чемпион Украины Динамо принимал соседей по городу Оболонь. Подопечные Игоря Костюка одержали волевую победу со счетом 2:1, сообщает 24 Канал.
Кто впереди Ярмоленко?
Один из голов за киевлян забил Андрей Ярмоленко, который впервые за долгое время вышел в старте. Вингер реализовал пенальти после игры рукой от Устименко.
Для Ярмоленко этот гол стал 118-ым в чемпионате Украины за всю карьеру. Благодаря этому Андрей вышел на третье место в рейтинге бомбардиров в истории УПЛ.
Лидер Динамо обошел Евгения Селезнева, на счету которого 117 голов. Впереди остаются лишь две легенды киевлян Сергей Ребров и Максим Шацких. Первый забил 123 мяча, второй – 124.
Топ-10 бомбардиров в истории чемпионата Украины:
- Максим Шацких – 124
- Сергей Ребров – 123
- Андрей Ярмоленко – 118
- Евгений Селезнев – 117
- Андрей Воробей – 105
- Жуниор Мораес – 97
- Александр Гладкий – 97
- Александр Гайдаш – 95
- Марко Девич – 90
- Сергей Мизин – 90
Ожидается, что Ярмоленко завершит карьеру летом, ведь его контракт действует до конца текущего сезона. Отметим, что победа над Оболонью стала для "бело-синих" шестой подряд в чемпионате Украины.
Динамо переиграло Оболонь: смотреть видео
Как Динамо выступает в сезоне 2025 – 2026?
- "Бело-синие" неплохо начали текущий сезон, выиграв четыре подряд матча в УПЛ. Также Динамо прошло Хамрун Спартанс в квалификации Лиги чемпионов.
- Однако после этого команду ждал спад. Динамо вылетело из ЛЧ от кипрского Пафоса и потерпело неудачу в квалификации Лиги Европы, уступив Маккаби Тель-Авив.
- "Бело-синие" попали в основную стадию Лиги конференций, где заняли лишь 27 место и не вышли в плей-офф. В чемпионате же команда провела ужасную осень.
- "Бело-синие" выиграли лишь один из 10-ти осенних матчей в УПЛ, из-за чего с должности главного тренера был уволен Александр Шовковский. На его место был назначен Игорь Костюк.
- В турнирной таблице УПЛ команда поднялась на третье место, но у Полесья еще есть игра в запасе. Также Динамо продолжает выступление в Кубке Украины, дойдя до полуфинала.