Чинний чемпіон України Динамо приймав сусідів по місту Оболонь. Підопічні Ігоря Костюка здобули вольову перемогу з рахунком 2:1, повідомляє 24 Канал.
До теми Динамо оформило трансфер нападника, на який ніхто не чекав
Хто попереду Ярмоленка?
Один із голів за киян забив Андрій Ярмоленко, який вперше за довгий час вийшов у старті. Вінгер реалізував пенальті після гри рукою від Устименка.
Для Ярмоленка цей гол став 118-им в чемпіонаті України за всю кар'єру. Завдяки цьому Андрій вийшов на третє місце в рейтингу бомбардирів в історії УПЛ.
Лідер Динамо обійшов Євгена Селезньова, на рахунку якого 117 голів. Попереду залишаються лише дві легенди киян Сергій Ребров та Максим Шацьких. Перший забив 123 м'ячі, другий – 124.
Топ-10 бомбардирів в історії чемпіонату України:
- Максим Шацьких – 124
- Сергій Ребров – 123
- Андрій Ярмоленко – 118
- Євген Селезньов – 117
- Андрій Воробей – 105
- Жуніор Мораєс – 97
- Олександр Гладкий – 97
- Олександр Гайдаш – 95
- Марко Девич – 90
- Сергій Мізін – 90
Очікується, що Ярмоленко завершить кар'єру влітку, адже його контракт чинний до кінця поточного сезону. Зазначимо, що перемога над Оболонню стала для "біло-синіх" шостою поспіль в чемпіонаті України.
Як Динамо виступає у сезоні 2025 – 2026?
- "Біло-сині" непогано розпочали поточний сезон, вигравши чотири поспіль матчі в УПЛ. Також Динамо пройшло Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів.
- Однак після цього на команду чекав спад. Динамо вилетіло з ЛЧ від кіпрського Пафоса та зазнало невдачі у кваліфікації Ліги Європи, поступившись Маккабі Тель-Авів.
- "Біло-сині" потрапили в основну стадію Ліги конференцій, де посіли лише 27 місце та не вийшли у плей-оф. В чемпіонаті ж команда провела жахливу осінь.
- "Біло-сині" виграли лише один з 10-ти осінніх матчів в УПЛ, через що з посади головного тренера було звільнено Олександра Шовковського. На його місце було призначено Ігоря Костюка.
- В турнірній таблиці УПЛ команда піднялась на третє місце, але у Полісся ще є гра в запасі. Також Динамо продовжує виступ у Кубку України, дійшовши до півфіналу.