Тем не менее, клуб работает на трансферном рынке для усиления состава, сообщает сайт УПЛ. Летом киевляне подписали четырех новичков, тогда как зимой оставались без трансферов.

По теме Шовковский впервые озвучил истинную причину увольнения из Динамо

Кого подписало Динамо?

Однако весной стало известно, что Динамо все же подписало одного новичка. Им стал 18-летний нападающий Саване Усман. Интересно, что официальный сайт клуба об этом не сообщал.

О том, что Саване стал игроком Динамо, стало известно с сайта УПЛ. Малийский футболист оказался в заявке киевского клуба на матчи чемпионата Украины 2025 – 2026.



Саване появился в заявке Динамо на чемпионат Украины / фото УПЛ

Ранее Усман был замечен на сборах Динамо еще в октябре прошлого года. Однако о подписании не было сообщено, а игрок впоследствии перестал участвовать в тренировках.

Информации о нем в СМИ не очень много. Последним клубом футболиста был Бамако из Мали. Рост Саване составляет 178 сантиметров, а его сильными сторонами считаются скорость и дриблинг. Усман также имеет опыт игры за сборную Мали U-17.

К слову, в марте Динамо также отдало в аренду двух полузащитников, о чем сообщил официальный сайт клуба. Самба Диалло до конца сезона будет выступать за Рух, тогда как Валентин Рубчинский – за Карпаты.

Как Динамо играет в сезоне 2025 – 2026?