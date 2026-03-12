Тем не менее, клуб работает на трансферном рынке для усиления состава, сообщает сайт УПЛ. Летом киевляне подписали четырех новичков, тогда как зимой оставались без трансферов.
Кого подписало Динамо?
Однако весной стало известно, что Динамо все же подписало одного новичка. Им стал 18-летний нападающий Саване Усман. Интересно, что официальный сайт клуба об этом не сообщал.
О том, что Саване стал игроком Динамо, стало известно с сайта УПЛ. Малийский футболист оказался в заявке киевского клуба на матчи чемпионата Украины 2025 – 2026.
Саване появился в заявке Динамо на чемпионат Украины / фото УПЛ
Ранее Усман был замечен на сборах Динамо еще в октябре прошлого года. Однако о подписании не было сообщено, а игрок впоследствии перестал участвовать в тренировках.
Информации о нем в СМИ не очень много. Последним клубом футболиста был Бамако из Мали. Рост Саване составляет 178 сантиметров, а его сильными сторонами считаются скорость и дриблинг. Усман также имеет опыт игры за сборную Мали U-17.
К слову, в марте Динамо также отдало в аренду двух полузащитников, о чем сообщил официальный сайт клуба. Самба Диалло до конца сезона будет выступать за Рух, тогда как Валентин Рубчинский – за Карпаты.
Как Динамо играет в сезоне 2025 – 2026?
- Киевляне неплохо начали сезон, одержав четыре победы подряд в УПЛ. Также Динамо прошло Хамрун Спартанс в квалификации Лиги чемпионов.
- Однако после этого команду ждал спад. Динамо вылетело из ЛЧ от кипрского Пафоса и потерпело неудачу в квалификации Лиги Европы, уступив Маккаби Тель-Авив.
- "Бело-синие" попали в основную стадию Лиги конференций, где заняли лишь 27 место и не вышли в плей-офф. В чемпионате же команда провела ужасную осень.
- Киевляне выиграли лишь один из 10-ти осенних матчей в УПЛ, из-за чего с должности главного тренера был уволен Александр Шовковский. На его место был назначен Игорь Костюк.
- Под его руководством Динамо выдало серию из пяти побед подряд, но в турнирной таблице УПЛ команда все равно идет лишь четвертой. Позитивом для киевлян является выступление в Кубке Украины, где клуб дошел уже до полуфинала.