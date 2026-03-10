Шовковский подчеркнул, что результат в Динамо всегда будет определяющим фактором оценки работы любого тренера, ведь это клуб с максимальными задачами. Своими размышлениями относительно прекращения сотрудничества с "бело-синими" легенда Динамо поделился в интервью ютуб-проекту Дениса Бойко.

Что сказал Шовковский об увольнении из Динамо?

Шовковский отметил, что прекрасно понимал, как много будет зависеть в его работе с клубом от того, смогут ли киевляне быть успешными во всех турнирах.

Летом 2025 года, как вспоминает тренер, большая группа игроков поздно начали отпуска, потому что играли за национальную команду, а молодые футболисты еще и участвовали в соревнованиях молодежек и юношеских сборных.

Мы столкнулись с ситуацией, когда 15 игроков отсутствовали и начинали готовиться очень поздно к сезону. Это большая проблема. ФИФА не учитывает интересы клубов из стран, где климатические условия не дают играть в декабре и январе,

– заявил Шовковский.

Тренерский штаб пытался уравновесить команду, но отсутствие должной подготовки в конце концов отразилось на результатах. Это и стало решающей причиной того, что президент Динамо Игорь Суркис решил попрощаться с легендой.

Как Динамо уволило Шовковского?