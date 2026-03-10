Шовковский подчеркнул, что результат в Динамо всегда будет определяющим фактором оценки работы любого тренера, ведь это клуб с максимальными задачами. Своими размышлениями относительно прекращения сотрудничества с "бело-синими" легенда Динамо поделился в интервью ютуб-проекту Дениса Бойко.
Что сказал Шовковский об увольнении из Динамо?
Шовковский отметил, что прекрасно понимал, как много будет зависеть в его работе с клубом от того, смогут ли киевляне быть успешными во всех турнирах.
Летом 2025 года, как вспоминает тренер, большая группа игроков поздно начали отпуска, потому что играли за национальную команду, а молодые футболисты еще и участвовали в соревнованиях молодежек и юношеских сборных.
Мы столкнулись с ситуацией, когда 15 игроков отсутствовали и начинали готовиться очень поздно к сезону. Это большая проблема. ФИФА не учитывает интересы клубов из стран, где климатические условия не дают играть в декабре и январе,
– заявил Шовковский.
Тренерский штаб пытался уравновесить команду, но отсутствие должной подготовки в конце концов отразилось на результатах. Это и стало решающей причиной того, что президент Динамо Игорь Суркис решил попрощаться с легендой.
Как Динамо уволило Шовковского?
- Бывший вратарь сборной Украины потерял работу после того, как Динамо в Лиге конференций уступило Омонии 0:2, что стало одним из самых болезненных поражений киевлян в 2025 году.
- Судя по тому, что сообщение об увольнении Шовковского появилось на официальных ресурсах клуба сразу поздно ночью после матча, Игорь Суркис принял эмоциональное решение.
- Легенда Динамо Йожеф Сабо рассказывал, что встретился с Шовковским и отметил, как тяжело тот переживает увольнение. Эксперт обвиняет в плохих результатах не тренера, а команду, которая не выполняла его указания.