Что о нем известно, какие рекорды он уже побил и чем он запомнился болельщикам.

Как начинал свой футбольный путь Пономаренко?

В августе 2022 года игрок вместе с другими воспитанниками академии Динамо перешел в аренду в юношескую команду Зари. До конца года он провел 8 матчей за команду U–19 и забил 3 гола – все в одном поединке против Ингульца, где оформил хет-трик.

Его уверенная игра привлекла внимание главного тренера Динамо Мирчи Луческу, который пригласил футболиста на зимние сборы с основной командой в начале 2023 года. В Турции нападающий сыграл в двух товарищеских матчах, после чего 16 февраля подписал новый долгосрочный контракт с киевским клубом.

Впрочем, вторую часть сезона он снова провел в аренде у Зари. Всего за сезон футболист сыграл 24 матча и забил 4 гола, сообщает сайт Динамо.

Что известно о Пономаренко в Динамо?

Летом 2023 года Пономаренко окончательно вернулся в Динамо и сначала выступал за команду U – 19. 3 ноября 2023 года он дебютировал за первую команду, выйдя на замену на 88-й минуте вместо Назара Волошина в домашнем матче чемпионата Украины против Шахтера (0:1).

В 17 лет и 296 дней Пономаренко стал четвертым самым молодым игроком Динамо в УПЛ, уступая по возрасту лишь Владиславу Калитвинцеву, Александру Алиеву и Максиму Ковалю. Кроме того, он стал первым игроком 2006 года рождения, который сыграл за Динамо в украинских чемпионатах.

Первый гол за основную команду Динамо он забил 1 мая 2024 года, открыв счет в домашнем матче против Вереса в 5-м туре VBET Лиги. Киевляне победили со счетом 3:0.

В еврокубках Пономаренко дебютировал вместе с полузащитником Романом Саленко. В матче Лиги Европы против турецкого Галатасарая (3:3) Саленко вышел на поле на 87-й минуте вместо капитана Виталия Буяльского, а Пономаренко – на четвертой компенсированной минуте вместо Владислава Ваната.

Матвей Пономаренко и Роман Саленко / Фото Динамо Киев

Нападающий Динамо стал одним из лучших бомбардиров Юношеской Лиги УЕФА, забив 8 голов (1 – с пенальти) и поделив первое место с форвардом ПСЖ Мамаду Сангаре и нападающим Зальцбурга Филлипом Фергунигом.

В юношеском первенстве он установил исторический рекорд, побив достижение Владислава Ваната (36 голов) и став самым результативным игроком в истории юношеских чемпионатов Украины.

Пономаренко вписал свое имя в историю клуба, отметившись голами в семи подряд матчах УПЛ и повторив редкий клубный рекорд результативности. Ранее этого достигали лишь легендарные футболисты Динамо – Максим Шацких, Диого Ринкон и Виктор Цыганков.

Матвей Пономаренко в сборной Украины

В 2026 году на весенние сборы перед плей-офф чемпионата мира главный тренер сборной Украины, Сергей Ребров, вызвал Пономаренко в национальную команду.

Матвей Пономаренко в сборной Украины / Фото сайт УПЛ

Он вышел на замену в матче против Швеции и на 90-й минуте забил единственный гол Украины, став одним из десяти самых молодых авторов голов в составе сборной. Нападающий отличился в ворота соперников в возрасте 20 лет и 74 дней.

Кроме того, Пономаренко стал четвертым игроком в истории Динамо, который забил в своем дебютном матче за сборную Украины.