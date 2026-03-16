20-летний футболист повторил редкое достижение клуба, которое в свое время устанавливали легенды команды. О результативной серии, которая в истории киевлян случалась крайне редко, сообщили на сайте УПЛ.
Смотрите также "Он пижон": легенда Динамо сравнил Пономаренко с Довбыком
Какое достижение повторил Пономаренко?
В матче чемпионата Украины против Полесья Житомир нападающий оформил дубль и помог своей команде одержать волевую победу со счетом 2:1. Именно эти два гола стали ключевыми для камбэка столичного клуба.
Благодаря этому результату Пономаренко повторил достижение, которое ранее покорялось лишь нескольким звездам динамовской истории. Речь идет о серии результативных матчей в чемпионате Украины – молодой форвард забивает уже шесть игр подряд.
В компании легенд Динамо
Пономаренко повторил рекорд клуба в УПЛ, став в один ряд с Максимом Шацких, Диого Ринконом и Виктором Цыганковым.
Среди этой компании Матвей забил больше всех за шесть игр – 8 голов.
Возглавляет же этот рейтинг Алекс Тейшейра из Шахтера, который в 2015 году забивал голы в течение 10-ти подряд матчах в УПЛ, проведя 17 голов.
Результативность Пономаренко заметил наставник сборной Украины Сергей Ребров, который впервые вызвал игрока в лагерь главной команды страны.
Пономаренко в этом сезоне
- За основную команду Динамо в этом сезоне УПЛ Пономаренко забил 8 голов в 9 матчах. Еще восемь мячей в активе форварда в чемпионате U-19.
- 20-летний нападающий киевлян в эфире УПЛ ТВ сказал, что имеет цель стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
- Пономаренко является бронзовым призером юношеского чемпионата Европы 2024 года в составе сборной Украины U-19.