20-річний футболіст повторив рідкісне досягнення клубу, яке свого часу встановлювали легенди команди. Про результативну серію, яка в історії киян траплялася вкрай рідко, повідомили на сайті УПЛ.
Яке досягнення повторив Пономаренко?
У матчі чемпіонату України проти Полісся Житомир нападник оформив дубль і допоміг своїй команді здобути вольову перемогу з рахунком 2:1. Саме ці два голи стали ключовими для камбеку столичного клубу.
Завдяки цьому результату Пономаренко повторив досягнення, яке раніше підкорювалося лише кільком зіркам динамівської історії. Йдеться про серію результативних матчів у чемпіонаті України – молодий форвард забиває вже шість ігор поспіль.
У компанії легенд Динамо
Пономаренко повторив рекорд клубу в УПЛ, ставши в один ряд із Максимом Шацьких, Діого Рінконом та Віктором Циганковим.
Серед цієї компанії Матвій забив найбільше за шість ігор – 8 голів.
Очолює ж цей рейтинг Алекс Тейшейра з Шахтаря, який у 2015 році забивав голи впродовж 10-ти поспіль матчах в УПЛ, провівши 17 голів.
Результативність Пономаренко помітив наставник збірної України Сергій Ребров, який вперше викликав гравця до табору головної команди країни.
Пономаренко у цьому сезоні
- За основну команду Динамо у цьому сезоні УПЛ Пономаренко забив 8 голів у 9 матчах. Ще вісім м’ячів в активі форварда у чемпіонаті U-19.
- 20-річний нападник киян в ефірі УПЛ ТБ сказав, що має ціль стати найкращим бомбардиром чемпіонату України.
- Пономаренко є бронзовим призером юнацького чемпіонату Європи 2024 року у складі збірної України U-19.