20-річний футболіст повторив рідкісне досягнення клубу, яке свого часу встановлювали легенди команди. Про результативну серію, яка в історії киян траплялася вкрай рідко, повідомили на сайті УПЛ.

Дивіться також "Він піжон": легенда Динамо порівняв Пономаренка з Довбиком

Яке досягнення повторив Пономаренко?

У матчі чемпіонату України проти Полісся Житомир нападник оформив дубль і допоміг своїй команді здобути вольову перемогу з рахунком 2:1. Саме ці два голи стали ключовими для камбеку столичного клубу.

Завдяки цьому результату Пономаренко повторив досягнення, яке раніше підкорювалося лише кільком зіркам динамівської історії. Йдеться про серію результативних матчів у чемпіонаті України – молодий форвард забиває вже шість ігор поспіль.

У компанії легенд Динамо

Пономаренко повторив рекорд клубу в УПЛ, ставши в один ряд із Максимом Шацьких, Діого Рінконом та Віктором Циганковим.

Серед цієї компанії Матвій забив найбільше за шість ігор – 8 голів.

Очолює ж цей рейтинг Алекс Тейшейра з Шахтаря, який у 2015 році забивав голи впродовж 10-ти поспіль матчах в УПЛ, провівши 17 голів.

Результативність Пономаренко помітив наставник збірної України Сергій Ребров, який вперше викликав гравця до табору головної команди країни.

