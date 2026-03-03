Пономаренко оформив дубль у матчі минулого туру УПЛ проти Епіцентру. Як розповів легендарний екснаставник Динамо Йожеф Сабо у коментарі 24 Каналу, молодий форвард має всі шанси потрапити до головної команди країни, якщо продовжить розвиватися.

Дивіться також "Хлопці дуже слабкі": Сабо розніс Динамо, Зінченка та оцінив шанси збірної вийти на ЧС-2026

Що сказав Сабо про Пономаренка?

Легенда Динамо підкреслив, що Пономаренко володіє необхідними для хорошого форварда якостями, але іноді Матвій грає занадто самовпевнено.

Пономаренко – хороший хлопець. У нього все є – і швидкість, і відчуття голу. Але він піжон. Якось його ще раніше випустили за основну команду, а він нікому пас не віддавав. Йому дають м'яч, а він хоче сам обіграти, показати себе. Тоді я його критикував. Але він має рости. В нього хороший удар з обох ніг, він добре переміщується по полю,

– зазначив Йожеф Сабо.

Порівняння з Довбиком та перспективи у збірній

Після успішного матчу проти Епіцентра все більше експертів почали говорити про можливий виклик Пономаренка до національної збірної України. Йожеф Сабо порівняв гру нападника Динамо з Артемом Довбиком, назвавши Матвія більш варіативним та рухливим футболістом.

Це не Довбик. Той в центрі як стане, так і стоїть – сюди на п'ять метрів і туди. Я думаю, що Ребров викличе його в збірну. Пономаренко має вирости в хорошого футболіста – він ще молодий хлопець,

– додав колишній наставник Динамо.

Пономаренко у цьому сезоні